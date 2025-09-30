Les apprentis pilotes du programme Topgun se préparent à leur épreuve finale
Quatre apprentis pilotes préparent l'épreuve qui leur permettra de voler seuls, sans les conseils de leur instructeur. Pour cela, ils doivent établir leurs de façon synchronisée leur trajectoire dans les airs.
