Après le chaos de l'après Katrina, le cas des bavures policières
Henry Glover a été blessé par la police alors qu'il cherchait à venir en aide aux siens. Sa famille, qui s'imaginait le faire soigner, a dû faire face aux policiers qui lui ont tiré dessus...
Environnement00:50
L'ouragan Katrina en chiffres
Katrina est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis et l'un des six ouragans les plus forts jamais enregistrés. Retour en chiffres sur l'ouragan qui a bouleversé l'Amérique.
04:13