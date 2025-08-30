Voilà pourquoi l'évacuation des rescapés de Katrina a été suspendue en 2005
Après qu'un pilote d'hélicoptère a reçu un tir de balle, les services d'ambulances ont diminué leurs efforts. La priorité des autorités était à la répression plutôt qu'à l'évacuation.
