Irene Hughes, une voyante qui fait des prédictions sur des personnages publics
Cette journaliste aurait notamment prévu l'assassinat choquant de John Fitzgerald Kennedy et de son frère Robert, ainsi que l'accident vécu par Ted Kennedy, autre membre de la fratrie.
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