Serbie : Petar Blagojević, un fermier mort-vivant revenu hanter les vivants
Dans le folklore serbe, il existait des morts impurs qui revenaient sous la forme de morts-vivants. Plusieurs personnes racontent avoir eu affaire à Petar Blagojević ; d'autres n'eurent pas la chance de pouvoir en témoigner...
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