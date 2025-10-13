Le « Dogfight » : un exercice où les réflexes d'attaque et de défense des pilotes sont mis à l'épreuve
Cet apprenti pilote doit suivre à la trace son instructeur pour simuler une frappe. Il effectue des manœuvres en très haute altitude qui le mettent en pénurie d'oxygène et lui font perdre connaissance.
