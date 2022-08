Le rooibos, l'infusion "miracle" originaire d'Afrique du Sud

Celles et ceux qui souhaitent approfondir l’histoire du rooibos ainsi que le lien entre les peuples natifs et la plante n’auront qu’à partir un peu plus loin, dans le village isolé de Wupperthal, à 74 kilomètres à l’est de Clanwilliam. Ce village historique de missionnaires moraves est composé de bâtiments typiques de l’architecture coloniale néerlandaise, qui se caractérisent par des toits de chaume, des pignons centraux et des extérieurs blanchis à la chaux.

Il est possible d’y rencontrer les descendants des premiers habitants du Cederberg. Selon Salomo, la ville prévoit l’ouverture d’hébergements touristiques dans les six prochains mois. La communauté espère développer son écotourisme, comme avec l’offre de randonnée et de camping de quatre jours proposée par Live the Journey.

Il est possible de déguster des infusions en participant à des randonnées guidées le long d’un sentier dédié qui passe par treize avant-postes, ou encore en visitant l’usine de traitement du rooibos de WORC, en ville.

En atteignant Wupperthal, au bout d’une route de gravier cahoteuse et sinueuse, les voyageur.ses pourront découvrir une terre d’une extraordinaire diversité botanique. Des œuvres d’art rupestre natives sont disséminées dans la région, et le terrain montagneux et rocailleux est parsemé de grottes, de formations rocheuses, d’arbres, de buissons et de fleurs endémiques, telles que Protea cryophila et le cyprès de Clanwilliam (Widdringtonia wallichii), une espèce en danger critique d’extinction. La région du Cederberg est également un paradis des ornithologues et, aux mois d’août et de septembre, des tapis de fleurs sauvages transforment cette région aride en une éruption de couleurs.

À Wupperthal, tout tourne autour du rooibos. En effet, la ville dépend de cette infusion « miracle » pour survivre. Salomo se sent donc responsable du bien-être de son peuple, pression qui peut parfois se révéler pesante. Pour détendre l’atmosphère, je lui demande s’il boit du rooibos et s’il aime sa saveur particulière, sucrée avec un goût de noisette, souvent comparée à l’infusion d’hibiscus.

« J’en bois tout au long de la journée », répond-il avec un sourire. « Aussi bien chaude que froide. Et quand je rentre chez moi, je prends une tasse avant de me coucher. Ça me détend. »