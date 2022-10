Ces 16 lieux vous donneront la chair de poule

En août 1892, Andrew et Abby Borden ont été retrouvés assassinés dans cette maison du Massachusetts. Leur fille Lizzie était la principale suspecte, mais a finalement été acquittée et personne n’a jamais été condamné pour le meurtre du couple. La maison étant devenue un bed and breakfast, les hôtes peuvent choisir de dormir dans les pièces mêmes où Andrew et Abby ont rendu leur dernier souffle.