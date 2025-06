Ces destinations bien réelles ont inspiré les décors des jeux-vidéo

Le premier arrêt pour tout fan de jeux-vidéo est le bien connu quartier d’Akihabara, ou Akiba, de Tokyo. Avec ses boutiques de jeux haut de gamme, ses objets de collection adorés des fans et ses arcades, il s’agit du cœur battant du jeu-vidéo. Le Monster Hunters Bar est tout proche si vous voulez manger un morceau, avec un menu inspiré du jeu-vidéo éponyme, comme le Kirin’s Lightning Strike Parfait G. Vous aurez tout le loisir de faire une balade digestive en vous rendant au Pokémon Center Mega Tokyo. Gardez les yeux ouverts en chemin ! Vous pourriez tomber sur des Pokémons légendaires. Et pour un niveau bonus pour gagner des points de culture, rendez-vous au musée national de Tokyo, on y retrouve des poteries de la période Jōmon, une inspiration réelle à des scènes importantes des jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.