La thérapie en plein air, une tendance aux nombreux bienfaits

Aujourd’hui, environ 4,4 milliards de personnes vivent en ville, soit plus de la moitié de la population mondiale, un chiffre qui devrait continuer à augmenter pour atteindre les 70 % en 2050. Si les environnements urbains apportent de nombreux avantages, liés notamment à l’économie et au divertissement, ils s’accompagnent cependant bien souvent d’un manque perceptible de connexion avec la nature. C’est pourquoi des destinations de voyage, hôtels et centres de bien-être du monde entier ont décidé d’adapter leur offre en proposant une variété de thérapies en plein air promettant d’aider le bien-être physique et mental des visiteurs.

Selon Andrew Cuthbert, directeur clinique du cabinet de santé mentale Timber Creek Counseling, établi dans le Michigan, passer du temps dans la nature peut en effet s’avérer très bénéfique pour la santé mentale, une constatation soutenue par de nombreuses recherches. Des études ont prouvé l’existence de bienfaits tels que la réduction du risque de troubles psychiatriques ou l’amélioration de la mémoire de travail, des performances cognitives, du bien-être émotionnel et du comportement coopératif. « Curieusement, lorsque je me suis posé afin de me pencher sur ce sujet, mon cerveau était embrouillé par le stress, une longue liste de choses à faire et des problèmes personnels », confie-t-il. « Après une promenade dans les bois durant laquelle j’ai senti les feuilles tomber autour de moi et le vent me frapper le visage, je suis revenu avec les idées claires. »

Dans le cadre de sa pratique, Cuthbert combine « l’organisation typique de séjours d’évasion avec une thérapie hebdomadaire », tout en incorporant de la « marche thérapeutique » dans ses séances et en encourageant ses patients à passer davantage de leur temps libre dans la nature. « Nous organisons des séjours pour couples en dehors de la ville, dans des lieux magnifiques, où nous mettons l’accent sur l’importance du temps en extérieur. Nous encourageons les couples à se rapprocher de leur partenaire par le biais de jeux en plein air, et à entreprendre des conversations difficiles dans la nature en notant l’impact de l’environnement sur ces conversations. »

Face à la prise de conscience accrue quant à l’importance du temps que nous devrions passer en plein air, des destinations de voyage ont décidé de s’adapter en créant une étonnante gamme de programmes de bien-être organisés dans de sublimes zones naturelles, des forêts aux montagnes, en passant par les plages et les fermes. Des activités variées telles que l’équithérapie, la thérapie par flottaison, la marche thérapeutique en labyrinthe, la pêche à la mouche, la surf thérapie, la thérapie florale, ou encore la guérison par le son de la nature, ont été développées par des professionnels de la santé mentale et des experts de chacun de ces domaines. Pour Cuthbert, ces thérapies constituent une manière agréable et créative de favoriser le bien-être mental. « Il est encourageant de constater que de plus en plus de personnes commencent à explorer ces voies de guérison », conclut-il.

Voici six méthodes thérapeutiques qui exploitent le pouvoir de la nature pour encourager le bien-être mental et physique.

1. L’ÉQUITHÉRAPIE, AUX ÉTATS-UNIS