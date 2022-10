L’hybridation, un phénomène bien plus courant qu’il n’y paraît

QUELS ANIMAUX PEUVENT S’HYBRIDER ?

Croisement entre un lion et une tigresse, le liger est l’un des animaux hybrides les plus connus. Ces félins sont entrés dans la culture populaire après avoir été mentionnés dans le film Napoleon Dynamite, sorti en 2004. En revanche, nous connaissons moins le tigon, progéniture d’une lionne et d’un tigre.

De telles hybridations sont quasiment impossibles dans la nature, puisque les aires de répartition des lions et des tigres ne se chevauchent presque jamais. Il en va de même pour le cama, croisement entre un lama et un dromadaire, deux espèces qui vivent de part et d’autre de l’Atlantique, mais que des chercheurs ont fait s’accoupler.

Les équidés sont particulièrement sujets à l’hybridation. Les mules sont ainsi le résultat de l’accouplement d’un âne avec un cheval, tandis que les zèbres et les chevaux ont donné le zorse. Et il existe bien d’autres combinaisons.

En 2019, des chercheurs ont démontré pour la première fois que les narvals se reproduisent parfois avec des bélugas. Le résultat de cette hybridation est le narluga. On dénombre également au moins 20 hybrides issus de diverses espèces de dauphins et de baleines à l’état sauvage et en captivité.

Ce phénomène ne se limite pas uniquement aux mammifères. Des cas d’hybridation ont notamment été observés entre des crotales des bois et des crotales du Texas, des crocodiles d’Amérique et de Cuba, des esturgeons du Danube et des poissons-spatules, des truites fardées et des truites arc-en-ciel, ainsi que chez plusieurs insectes, dont des fourmis, des abeilles, des guêpes et des termites. Les plantes sont elles aussi capables d’hybridation, à des taux vraisemblablement aux animaux.

Les hybrides les plus nombreux sur Terre pourraient bien être les hommes modernes, qui portent les informations génétiques d’une hybridation avec d’autres hominidés disparus, comme l’Homme de Néandertal ou l’Homme de Denisova.