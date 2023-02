Aux États-Unis, la prolifération de porcs sauvages inquiète sur le plan sanitaire

Cochon, porc, goret ou sanglier, sauvage, invasif ou non indigène, peu importe les termes que vous employez pour les désigner : ces omnivores dotés de défenses n’ont jamais été aussi nombreux aux États-Unis.

Les porcs sauvages, comme les appelle le département de l’Agriculture des États-Unis (U.S. Department of Agriculture ou USDA), ne sont pas indigènes à l’Amérique du Nord. Ils descendent de l’espèce eurasienne Sus scrofa, arrivée au Nouveau Monde en plusieurs vagues et dès le 16e siècle avec les explorateurs et les colons européens, qui l’élevait et la chassait pour sa viande ou pour le plaisir.

Aujourd’hui, on dénombre environ six millions de porcs sauvages dans au moins 35 États. Ces animaux, qui peuvent mesurer jusqu’à 1,5 m de long et peser plus de 225 kg, se plaisent dans presque n’importe quel environnement grâce à leurs incroyables capacités d’adaptation. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux sur une myriade d’îles des Caraïbes et au Mexique, de la péninsule de la Basse-Californie jusqu’à celle du Yucatán, mais aussi au Canada, où le froid et la neige ne semblent pas les déranger le moins du monde. (À lire : Des cochons sauvages construisent des « pigloos » au Canada.)

Chez les porcs sauvages, les femelles atteignent la maturité sexuelle à l’âge de huit mois et peuvent donner naissance à deux portées de quatre à 12 marcassins tous les 12 à 15 mois. Ceci permet à l’espèce de proliférer rapidement et de coloniser de nouveaux territoires avec une redoutable efficacité. Si les porcins causent des dégâts aux cultures agricoles et peuvent se montrer très agressifs envers les humains, ce n’est pourtant pas cela qui inquiète le plus les spécialistes.