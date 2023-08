Ours, requin, lion… Comment survivre à une rencontre avec un animal sauvage ?

COMMENT RÉAGIR FACE À UN BISON ?

L’attitude à adopter : les attaques de bisons sont rares mais peuvent être mortelles. Ces animaux peuvent se déplacer à une vitesse de 48 kilomètres par heure ou plus, sauter par-dessus de hautes clôtures et sont également de bons nageurs. Restez dans votre véhicule si possible et ne vous approchez pas de l'animal pour le voir de plus près. Selon l’Utah Division of Wildlife Resources, agence gouvernementale chargée de la protection et de la gestion des ressources fauniques de l’Utah, si celui-ci semble vous avoir remarqué, vous êtes trop près et vous devez reculer lentement,.

Conseils pratiques : restez à une distance d'au moins 22 mètres et, de préférence, restez dans votre voiture.

En cas d'attaque : courez.

COMMENT RÉAGIR FACE À UN COYOTE ?

L’attitude à adopter : comme pour les ours, faites du bruit pour alerter ces animaux de votre présence. Selon le California Department of Fish and Wildlife, agence gouvernementale de gestion des ressources halieutiques et fauniques de la Californie, si l'un d'eux s'approche tout de même, essayez d’avoir l’air imposant et remuez les bras.

En cas d'attaque : la Humane Society of the United States affirme que seuls deux cas de personnes tuées par des coyotes ont été enregistrés aux États-Unis et au Canada. Si l’un de ces animaux mord une personne, il faudra probablement le retirer de la nature et le soumettre à un test de dépistage de la rage, il convient donc de signaler immédiatement toute attaque aux autorités locales.

Conseils pratiques : ne nourrissez jamais les coyotes. Gardez les animaux domestiques à l'intérieur de votre lieu de résidence la nuit et mettez les ordures et la nourriture à l'abri. L’éclairage avec détecteur de mouvement et les clôtures électriques sont également de bons moyens de dissuasion.

COMMENT RÉAGIR FACE À UN ÉLAN ?

L’attitude à adopter : n'essayez jamais de nourrir un élan ou de le voir de près et veillez à ce que vos animaux de compagnie soient tenus en laisse à proximité de ces animaux. Comme pour les ours, essayez de faire du bruit si vous vous trouvez dans une zone connue pour être un de leur habitat. Si vous en apercevez un, reculez lentement, parlez et essayez de rester calme. Le département de la pêche et de la chasse de l'Alaska note que, chaque année, dans l'État, plus de personnes sont blessées par des élans que par des ours.

En cas d'attaque : si un élan vous charge, l’Utah Division of Wildlife Resources et les autorités de l'Alaska vous suggèrent de vous cacher derrière quelque chose de solide et de grande taille, comme un arbre, ou de vous réfugier à l'intérieur d'un véhicule ou d'un bâtiment. Toutefois, si l'animal vous renverse, « mettez-vous en boule, protégez votre tête et restez immobile jusqu'à ce qu’il batte en retraite », conseillent les autorités de l'Utah. Ne bougez plus tant que l'élan ne s'est pas éloigné.