Ce crapaud peut vous faire planer, et les braconniers le savent

C’est la saison des crapauds au désert de Sonora, au cours de laquelle les crapauds du désert de Sonora (Incilius alvarius), parfois appelé crapaud du Colorado, s’extirpent de leurs terriers dès les premières gouttes de pluie de mousson en provenance d’Amérique du Nord.

À l’instar du Saguaro (Carnegiea gigantea) aux longs bras et de la tortue du désert (Gopherus agassizii), deux espèces natives de ce désert, ces crapauds « font partie intégrante de la région », explique Robert Villa, président de la Tucson Herpetological Society et ingénieur de recherche au Desert Laboratory à Tucson.

« Leur existence même caractérise le désert de Sonora. S’ils venaient à disparaître, nous serions appauvris sur le plan bioculturel. »

Bien que le crapaud du désert de Sonora ne soit pas actuellement en danger d’extinction, il est de plus en plus menacé par le changement climatique, l’expansion humaine et la pollution, souligne M. Villa.

Toutefois, il est également lucide. En tant que porte-parole de la campagne de sensibilisation « Save the Toads » (Sauvez les crapauds) de la Tucson Herpetological Society, il sait que Incilius alvarius court un danger bien plus proche.

Que ce soit à des fins récréatives ou de profit, les braconniers traquent les crapauds pour un élément contenu dans leur corps : la 5-MeO-DMT, une puissance substance psychotrope.

PROPRES AU DÉSERT

C’est l’un des plus grands crapauds des États-Unis, mesurant jusqu’à 17 cm du museau jusqu’aux pattes palmées et une face semblable à celle de Jabba le Hutt. Ces amphibiens émergent pour se nourrir et s’accoupler à l’arrivée des temps pluvieux. Ils se rendent partout où l’eau peut se trouver : les étangs, les rivières, les ruisseaux, les fossés d’irrigation, les flaques, les abreuvoirs pour le bétail, les spas, les piscines ou encore les terrains de golf.

Êtres nocturnes, ils s’ébattent avec ferveur, criant et croassant jusque dans la nuit. Puis, lorsque la mousson se calme en septembre et que les crapauds ont repris des forces pour l’année, bien nourris et accouplés, ils retournent à leurs terriers.

C’est un cycle qui se répète depuis des milliers d’années dans les vastes étendues du désert de Sonora, de Phoenix au sud de Tucson et jusqu’au nord du Mexique, une région vaste et vide où il n’existe aucun moyen sûr de suivre ou d’estimer leur nombre, si ce n’est par la vue et selon les dires.