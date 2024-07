Pizzlies, grolars et narlugas : les hybrides arctiques arrivent en force

« Nous souhaitons évaluer le taux d'hybridation car nous savons qu'avec le réchauffement climatique dans l'Arctique, les grizzlis et les ours polaires entrent de plus en plus en contact les uns avec les autres », déclare Ruth Rivkin, biologiste évolutionniste à l'université du Manitoba. En utilisant des outils génétiques, Rivkin et ses collègues on récemment découvert que l'hybridation est rare chez les ours polaires, du moins pour l'instant.

Les ours ne sont pas les seules espèces de l'Arctique à s'être mélangées et beaucoup de ces hybrides sont indissociables à l'œil nu. C'est pourquoi les analyses génétiques sont devenues incroyablement importantes. Les scientifiques examinent minutieusement l'ADN des animaux pour identifier et en apprendre plus sur de potentiels hybrides, ce qui soulève souvent plus de questions que de réponses.

DÉMASQUER LES HYBRIDES

Généralement, les animaux ne se reproduisent pas en dehors de leurs espèces, en raison d'une série d'obstacles, y compris géographiques. Mais les hybrides peuvent naître lorsque des espèces ou sous-espèces qui ne se rencontrent pas normalement se croisent lorsqu'ils sont à la recherchent d'un partenaire.

Les bélugas et les narvals ne sont plus sur la même branche de l'arbre de l'évolution depuis environ cinq millions d'années, mais les deux espèces se croisent parfois dans la baie de Disko à l'ouest du Groenland. Dans les années 1980, un chasseur a recueilli un crâne inhabituel que les chercheurs ont ensuite supposé appartenir à un hybride béluga-narval.