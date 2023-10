La sixième limite planétaire a été franchie. Et maintenant ?

« Il faut savoir quand trop c’est trop », appuie le Pr. Richardson. « Et pour cela, il faut être conscient de ce que l’on ne veut pas changer ». Si l’on s’intéresse à notre passé, l’espèce humaine dans sa forme biologique actuelle, existe depuis environ 200 000 ans. Mais ce n’est qu’au courant des douze derniers millénaires que les techniques et les civilisations se sont développées. Ce bond en avant coïncide avec une période caractérisée par une stabilisation du climat, avec des températures qui facilitaient la mise en place de l’agriculture. « L’humanité sait qu’elle ne peut prospérer que dans les conditions stables de l’holocène », explique Katherine Richardson. « Il serait insensé de notre part de faire quelque chose qui pourrait nous en éloigner ».

« Nous réalisions [par le passé] qu’il devenait nécessaire d’établir quelques règles, face au constat du développement de maladies en raison de la pollution des eaux par exemple ». Les modifications environnementales induites par les premières activités humaines de production ont été envisagées dans un premier temps, à des échelles locales puis régionales. Avec l’ augmentation de la population et l’intensification du secteur agricole mais également industriel, « le changement climatique et la perte de biodiversité, qui, en passant, est tout aussi importante, nous avons pris conscience qu’il fallait que nous envisagions notre relation [avec les ressources planétaires] dans son ensemble ».

Le processus le plus important dans le maintien de conditions terrestres stables est l’interaction entre la vie et l’énergie solaire, notamment via la photosynthèse. L’équilibre énergétique a un effet direct sur le climat. « C’est cette interaction entre la vie et le climat qui crée les conditions de vie sur Terre ». À chaque fois qu’un élément vient perturber cet équilibre, depuis les débuts de l’histoire de la vie il y a environ quatre milliards d’années, de grands changements climatiques et biologiques se produisent. « Cela a par exemple été le cas quand une météorite a frappé la Terre il y a 63 millions d’années », mettant fin au règne des dinosaures.