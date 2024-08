Comment l’île de Maui pourrait-elle survivre aux futurs feux de forêt ?

« Les arbres capturaient la brume ou la rosée du matin », explique Keahi. Assis sous la canopée des arbres à pain, « ça dégouline partout ». Les épaisses feuilles des arbres se rejoignaient le long des branches tendues, offrant une voûte d'ombre dans le climat sec et chaud. Ce système naturel « maintient l'humidité dans le sol », explique Keahi, « de sorte qu'elle ne s'évapore pas à cause du soleil, ce qui permet à l'herbe de rester verte et non sèche. »

Les premiers immigrants polynésiens, arrivés en pirogue, ont introduit la canne à sucre, ou kō, sur l'île de Maui. Ils l'ont plantée en bordure des champs de taro et en ont mâché les tiges, sucrant leur nourriture et leurs médicaments avec le jus. Mais l'arrivée de la canne à sucre s'est accompagnée d'un problème : au début des années 1800, des missionnaires et des hommes d'affaires américains ont commencé à investir à Maui pour construire les premières plantations commerciales de canne à sucre. Ils ont arraché les bosquets d'arbres à pain pour faire de la place et ont creusé d'énormes tranchées d'irrigation, détournant l'eau des montagnes et des régions humides vers leurs plantations.

Lorsque les autochtones hawaïens ont tenté de les en empêcher, les propriétaires des plantations ont déversé leur bagasse, les restes secs et écrasés des tiges de canne à sucre, autour des troncs d'arbres à pain et ont mis le feu aux débris. Noa Lincoln, professeur adjoint des cultures indigènes et des systèmes de culture à l'université d'Hawaï à Manoa, cite une réponse publiée dans l'Honolulu Advertiser en 1887, qui se lit comme suit : « Ces incendies inconscients qui ont brûlé nos arbres indigènes et bien plus doivent être immédiatement arrêté. »