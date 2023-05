Le télescope James Webb a repéré une nouvelle ceinture d'astéroïdes autour de l'étoile Fomalhaut

« La situation dépeinte par [l’image] est très différente de celle que nous nous attendions à observer », explique Gáspár. « C’est vraiment passionnant. Nous voyons un système très complexe et très dynamique. »

DES RESTES SPATIAUX

Autour du Soleil, la ceinture d’astéroïdes et la ceinture de Kuiper, plus éloignée, abritent les restes du système solaire : des astéroïdes, comètes, planétésimaux et autres débris anciens qui n’ont pas été incorporés dans les planètes. Bien que de tels disques de débris tournent probablement autour de milliers d’autres étoiles, leur observation n’est pas chose aisée.

Le MIRI capte la lumière infrarouge moyenne, que l’œil humain ne peut pas voir. Ce type de lumière est particulièrement utile pour observer la poussière. Même si les télescopes spatiaux précédents disposaient eux aussi d’instruments pouvant accéder à l’infrarouge moyen, le MIRI propose une ouverture beaucoup plus grande, ce qui signifie qu’il peut collecter davantage de lumière et ainsi détecter des objets moins lumineux.

« C’est sans précédent », se réjouit Gáspár. « Et je ne pense pas que nous pourrons refaire une telle observation avant la fin de ma carrière. C’est vraiment une occasion unique pour les astronomes. »

Grâce au MIRI, Gáspár et ses collègues ont constaté que le système Fomalhaut possède non seulement un disque interne comme la ceinture d’astéroïdes et un grand anneau de poussière extérieur comme la ceinture de Kuiper, mais aussi un anneau intermédiaire, plus flou. Les écarts entre les anneaux et leur mauvais alignement suggèrent que des planètes invisibles, trop petites pour être observées avec le télescope, sont en orbite autour de l’étoile.

« C’est fantastique d’enfin découvrir toute la structure à l’intérieur de la ceinture de poussière principale que les autres télescopes n’ont jamais pu observer auparavant », confie Samantha Lawler, astronome à l’Université de Regina, au Canada, qui n’était pas impliquée dans ces nouvelles recherches. « Je pourrais passer beaucoup de temps à regarder cette image. »

La ceinture intermédiaire a été une véritable surprise, car les images précédentes n’avaient rien montré à cet endroit, ajoute-t-elle.