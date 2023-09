Observer l’univers, c’est regarder vers le passé

La mesure du temps est l’une des grandes problématiques de l’histoire humaine. En créant des calendriers basés sur l’observation de phénomènes stellaires cycliques, nos ancêtres ignoraient probablement que le spectacle de la Voie Lactée leur contait une histoire du temps bien plus vaste encore.

Dans un précédent article, l’astrophysicienne Katherine Freese de l’Université du Texas indiquait à National Geographic que « plus on regarde loin dans l’univers, plus on remonte le temps » et qu’en ce sens, les télescopes étaient de véritables machines temporelles. Les lumières scintillantes d’un ciel étoilé nous parviennent de différentes époques de l’univers. À une vitesse dans le vide de 300 000 kilomètres par seconde, les photons mettent un certain temps à atteindre une zone éloignée de leur source d’émission. Par exemple, la lumière émise par notre Soleil voyage pendant 8 minutes avant de venir éclairer la surface de notre planète.

« De même, si quelqu’un prend une photo de la ville de New York et prend l’avion pour rentrer à Paris, sa photo aura 6 heures de décalage » entre le moment où elle a été prise et celui où elle est arrivée à destination, explique Marie-Christine Angonin, astrophysicienne, professeure à la Sorbonne Université, et ancienne vice présidente de l’Observatoire de Paris. La photographie qui aura capturé une scène précise à New York, avec un temps ensoleillé par exemple, sera présentée en l’état à Paris, quand bien même entre temps le ciel aurait pu se voiler sur la scène d’origine. C’est exactement le même principe avec les étoiles observables depuis la Terre.

« Quand les astronautes [de la Mission Apollo 11, en 1969] étaient sur la Lune », raconte Marie-Christine Angonin, « on entendait toujours un petit décalage entre le moment où Houston leur parlait et le moment où ils répondaient, parce que les ondes hertziennes des communications, autrement dit de la lumière, mettent deux secondes à faire l’aller-retour de la Terre à la Lune ». Dans la même logique, la lumière qui nous parvient des étoiles les plus proches de la Terre a été émise relativement récemment, il y a quelques années tout au plus. On observe dans ce cas des caractéristiques relativement fidèles au présent de ces étoiles. Cependant, quand la source lumineuse est plus lointaine, la lumière perçue a dû effectuer un chemin plus long et correspond donc à un passé plus éloigné.

Cet étrange voile temporel imposé par le décalage de perception de la lumière en fonction de l’endroit de l’univers dont elle provient soulève nombre de questionnements pour les astronomes. On peut voir le passé, mais pas ce qu'il est advenu aujourd’hui de ce passé. Par exemple, la communauté scientifique est particulièrement divisée quant à l’estimation de la date de l’explosion en supernova de l’étoile Bételgeuse qui se trouve dans la constellation d’Orion. Les fluctuations lumineuses de l’étoile indiquent en effet une explosion prochaine. Dans l’absolu, dans sa tranche temporelle, l’étoile est peut-être déjà passée au stade de supernova. À une telle distance, la lumière doit en effet voyager pendant 642,5 années avant d’atteindre la Terre.

CARTOGRAPHIER L'UNIVERS

La lumière des étoiles a donc été produite sur des échelles de temps plus ou moins éloignées de la nôtre. Constat qui est d’autant plus impressionnant que le temps qui sépare la production d’une source lumineuse, notamment lors de la fusion nucléaire qui survient dans le cœur des étoiles, produit des photons qui mettent des millions d’années avant d’atteindre la surface de l’étoile et d’entamer enfin leur voyage dans l’univers. Mais comment parvenir à ce constat ?