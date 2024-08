Dix minutes pour comprendre les origines de l'Univers

La théorie sur l'origine de notre Univers qui rencontre le plus d’adeptes s’articule autour d'un événement connu sous le nom de Big Bang. Elle est née d’une observation, celle d'autres galaxies s'éloignant de la nôtre à grande vitesse dans toutes les directions, comme si elles avaient toutes été propulsées par une ancienne force explosive.

C'est un prêtre belge du nom de Georges Lemaître qui a proposé pour la première fois la théorie du Big Bang dans les années 1920, lorsqu'il a émis l'hypothèse que l'univers était issu d'un unique atome primitif. Deux événements ont donné une impulsion majeure à cette idée : les observations d'Edwin Hubble, selon lesquelles les galaxies s'éloignent de nous à toute vitesse et dans toutes les directions ; ainsi que la découverte, par Arno Penzias et Robert Wilson, dans les années 1960, du fond diffus cosmologique, interprété comme un écho du Big Bang.

D'autres travaux ont permis de clarifier la temporalité du Big Bang. Voici la théorie qui en découle : au cours des 10^-43 premières secondes de son existence, l'Univers était très compact, moins d'un million de milliards de milliardièmes de la taille d'un atome. On croit qu'à un tel niveau impensable de densité et d'énergie, les quatre forces fondamentales, à savoir les interactions faibles, fortes, gravitationnelles et électromagnétiques, se sont unifiées en une seule et unique force. Les théories actuelles n'ont toutefois pas encore permis de comprendre comment fonctionnerait cette « superforce ». Pour y parvenir, il faudrait connaître le fonctionnement de la gravité à l'échelle subatomique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.

On pense également que cette densité a permis aux toutes premières particules de l'Univers de se mélanger, de se lier et de se stabiliser à peu près à la même température. Ensuite, en une fraction de seconde, toute cette matière et cette énergie se sont étendues vers l'extérieur, plus ou moins uniformément, avec d'infimes variations dues à des fluctuations à l'échelle quantique. Ce modèle d'expansion fulgurante, appelé inflation cosmique, pourrait expliquer une telle uniformité au niveau de la température et de la répartition de la matière dans l'Univers.

Après l'inflation, ce dernier a continué à se développer mais à un rythme beaucoup plus lent. La cause exacte du déclenchement de cette inflation est encore inconnue.

APRÈS L'INFLATION COSMIQUE

À mesure que le temps passait et que la matière se refroidissait, des particules plus diverses ont commencé à se former et, au final, se sont condensées, faisant naître les étoiles et les galaxies de notre Univers tel qu'il est aujourd'hui.