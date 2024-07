Découverte : cette grotte lunaire pourrait sauver la vie des astronautes du programme Artemis

Les parois volcaniques primordiales de ces grottes offriront aux géologues un aperçu du passé lointain de la Lune, et pourraient également abriter une source inestimable d’eau glacée, qui peut être convertie en carburant pour les fusées.

Cependant, si ce réseau de grottes existe bel et bien, il pourrait surtout offrir une protection contre des menaces extérieures, telles que les rayonnements solaires et les chutes de micrométéorites, explique Leonardo Carrer, chercheur à l’Université de Trente, en Italie, et co-auteur de la nouvelle étude.

LA CHASSE AUX GROTTES DE LAVE

La Lune telle que nous la connaissons aujourd’hui est un désert argenté et silencieux, mais cela n’a pas toujours été le cas. Notre voisine était autrefois un paradis volcanique hyperactif où d’énormes mers de lave se déchaînaient, et depuis lequel de la roche en fusion jaillissait dans l’espace avant de retomber sous forme de larmes vitreuses. La majeure partie de la chaleur interne de la Lune ayant désormais disparu, le volcanisme s’y est éteint, laissant derrière lui toutes sortes d’étranges cicatrices.

Les tunnels de lave, qui isolaient et canalisaient autrefois les rivières de roches incandescentes, en font partie. Les spécialistes débattaient depuis longtemps de la présence de ces anciens tunnels, canaux et grottes de lave froide et cristallisée sur la Lune, notamment dans les mers lunaires, de sombres et vastes plaines formées par d’anciennes coulées volcaniques.

La caméra de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, qui survole la surface de la Lune, ne peut voir que des crevasses, qui ne mènent pas nécessairement toutes à des grottes étendues. Le LRO est toutefois équipé d’un petit système radar qui, s’il est dirigé sur ces crevasses sous le bon angle, pourrait parvenir à détecter des profondeurs potentiellement plus importantes.

Carrer et ses collègues ont examiné les données radar pré-existantes et se sont concentrés sur une crevasse située dans la mer de la Tranquillité, la plaine de lave solidifiée sur laquelle les astronautes de la mission Apollo 11 se sont posés en 1969. Ces données ont révélé que la crevasse, située à entre 130 et 170 mètres de profondeur, présentait des parois ouvertes et débouchait sur au moins une grotte qui serpente dans les profondeurs de la croûte lunaire.

D’un point de vue scientifique, l’exploration d’un tel passage pourrait permettre de dévoiler de nombreux trésors, de l’histoire du volcanisme lunaire à la composition du mystérieux intérieur de notre satellite. « Les grottes constituent un environnement unique qui préserve l’histoire de la Lune », commente Lorenzo Bruzzone, chercheur à l’Université de Trente et co-auteur de la nouvelle étude.

Le tunnel de lave décrit dans l’étude est le tout premier canal souterrain découvert sur la Lune, et d’innombrables autres pourraient encore être mis au jour. « La Lune abrite probablement des centaines, voire des milliers de grottes sous la forme de tunnels de lave asséchés », selon Gregg, et un jour, l’une d’elles pourrait bien sauver la vie d’un ou d’une astronaute.

DES ABRIS INDISPENSABLES

Les abris constituent une priorité absolue dans l’organisation des missions lunaires. « L’objectif est de trouver un habitat naturel sur la Lune où les astronautes pourront passer de longues périodes sans contracter de cancer », explique Paul Byrne, planétologue à l’Université de Washington à Saint-Louis.