Nouvelles images de la face cachée de la Lune, plongée dans l'obscurité éternelle

Personne ne sait exactement ce que le rover trouvera, mais si les éléments contenus dans les cratères d’obscurité éternelle sont bel et bien duveteux, il risquerait de s’enfoncer dans la poussière lunaire. Pour éviter que cela ne se produise, le rover sera doté de roues d’environ 49 cm de large, soit plus grandes que celles des rovers martiens , et chacune d’entre elles pourra tourner et se déplacer de haut en bas indépendamment des autres.

« Il peut marcher », décrit Colaprete. « Ainsi, si nous nous retrouvons enfouis dans un régolithe mou et profond, nous pourrons soulever les roues comme nous lèverions une jambe, l’avancer et nous pourrons le sortir de ces sables mouvants. »

En déterminant les causes de la formation des glaces lunaires, les scientifiques pourront en apprendre davantage sur la fabrication et la distribution de l’eau dans le système solaire. Des missions comme celle de la ShadowCam et du VIPER seront importantes pour donner des pistes et indications, mais pour découvrir avec certitude les secrets que recèlent ces ombres anciennes, des astronautes devront s’aventurer jusqu’au pôle sud lunaire par eux-mêmes et y prélever des échantillons.