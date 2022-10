Qui étaient les prisonniers de la tour de Londres ?

Guillaume le Conquérant mourut avant que la tour, dont la construction aura duré vingt ans, ne soit achevée. Aussitôt, Gondulf ordonna la construction d’une courtine pour enclore les terres se trouvant entre la tour et la Tamise. Et ce ne fut que le premier d’une longue série d’ajouts et de rénovations. Après des modifications apportées par Henri III (r. 1216-1272) et par Édouard Ier (r. 1272-1307), la tour et ses environs (les « Liberties ») trouvèrent leur forme actuelle : la tour Blanche au centre entourée de deux courtines (la courtine interne de Gondulf a toutefois disparu depuis longtemps), de vingt tours de guet et d’une large étendue herbeuse balayant les trois flancs de la tour n’étant pas longés par la rivière.

Le site ne devint une résidence royale qu’après l’édification d’un somptueux palais entre le mur méridional de la tour et la courtine de Gondulf de Rochester. Construit et embelli par Henri III et par Édouard Ier au 13e siècle, ce palais servit de résidence de confort (Édouard Ier n’y a séjourné que 53 jours sur un règne de 35 années) ou de nécessité lorsqu’un roi devait se mettre à l’abri de ses ennemis ou d’une population en colère.

À l’aube du 16e siècle, les jours du palais de la tour en tant que résidence royale étaient révolus. Henri VII l’abandonna après la mort de son aîné, Arthur. Son apport le plus durable à la tour fut peut-être la création du corps des Yeoman of the Guard, ancêtres directs des Yeoman Warders, les gardiens et guides actuels du site. À la place, la tour prit la fonction pour laquelle elle resterait célèbre dans l’histoire britannique : celle d’une prison.

