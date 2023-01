Quelles sont les origines historiques cachées derrière les malédictions égyptiennes ?

LA PART DES DIEUX

Même libérées de leur nature paranormale, les mises en garde aux portes des tombes égyptiennes soulèvent de nombreuses questions, et les nombreuses références à la mort et à l‘au-delà esquissent une société très spirituelle.

« L’historien grec Hérodote, au 5esiècle avant notre ère, disait que les Égyptiens étaient les plus religieux de tous les hommes », rapporte Isabelle Régen. « Il faut dire que la religion imprégnait tous les domaines de l’existence, de la naissance au trépas ; elle n’était pas cantonnée à une place définie. »

Selon l’égyptologue, les textes anciens racontent en effet une vie tournée vers les dieux et dédiée à un culte resté anonyme : à l’inverse de la chrétienté, du bouddhisme ou encore de l’islam, le culte des divinités égyptiennes ne possède pas de nom.

« En égyptien, le mot "religion" n’existe pas ; le terme de religion vient d’un mot latin, religio », explique la chercheuse. « Les calendriers de fêtes que nous possédons suggèrent une vie religieuse intense ; un calendrier des Jours Fastes et Néfastes indique que la religion pouvait influer sur les actions du quotidien. »

Au centre de ces cultes se trouve un panthéon qui subit de nombreuses évolutions au cours de l’Histoire. S’étendant sur près de trois millénaires, de 3400 à 332 avant notre ère, la période de l’Égypte antique connut de nombreuses variations aussi bien sociales que politiques, ou encore religieuses.

« Pour les époques les plus reculées, cela est ardu à démêler, mais il est évident que les Égyptiens furent traversés par diverses influences, et ce tout au long de leur histoire, car la religion égyptienne est un concept dynamique », explique Mme Régen. « Le polythéisme évolue dans le temps et l’espace, car la religion est ancrée dans la réalité historique, sociologique et culturelle du pays. »

Parmi ces influences, plusieurs divinités d’autres panthéons purent être intégrées au culte, particulièrement durant le Nouvel Empire, de 1551 à 1080 avant notre ère. Débutant sous le règne d'Ahmôsis Ier et s’achevant avec Ramsès XI, c’est également cette dynastie qui vit le règne de figures emblématiques de l’Égypte antique, telles qu’Akhenaton ou Toutankhamon.

Caractérisée par de nombreuses conquêtes et une expansion territoriale, elle entraîna un contact avec de nombreuses autres ethnies, en particulier au Proche-Orient et en Nubie. À la suite de ces conquêtes, le panthéon égyptien se retrouva enrichi de plusieurs divinités.

« La traduction la plus manifeste de ces influences étrangères dans la religion égyptienne est l’intégration de divinités non égyptiennes [...], comme par exemple, les déesses Anat, Artasté et Qadech et les dieux Réchep, Baâl, Ach, Sopdou et Dédoun », cite l’égyptologue. « Enfin, comme l’hybridation culturelle se fait dans les deux sens, les Égyptiens furent influencés et influenceurs. Le cas de la Nubie (actuel Soudan) en offre de nombreux témoignages. »

Selon Isabelle Régen, d’autres dieux plus connus cohabitèrent également avec les divinités égyptiennes, tels que des divinités grecques et romaines, pour lesquelles des temples furent construits à Oxyrhynchos. Plus célèbre encore, dans la ville d’Éléphantine au sud de l’Égypte, un temple dédié à Yahvé est cité dans des écrits du 5e siècle.

S’adaptant au fur et à mesure de l’évolution de sa civilisation, le culte des divinités égyptiennes imprégna ainsi chaque aspect de la vie des Égyptiens anciens. Plus qu’une malédiction surnaturelle, les sanctions s’appuyant sur des références religieuses faisaient donc surtout office de punitions exceptionnelles, réservées aux crimes les plus graves.