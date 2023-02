Le mystère de l'amphithéâtre romain caché de Londres

CONSTRUIT POUR IMPRESSIONNER

L’arène fut construite vers l’an 74 de notre ère sur la colline ouest de Londres, près de la rivière Walbrook et du fort romain de Cripplegate. L’arène d’origine, probablement commandée par le gouverneur Quintus Petillius Cerialis, était une simple structure en bois. Elle fut améliorée vers l’an 125 grâce à l’ajout de briques et de pierres de Kentish, mais aussi d’une entrée carrelée.

L’amphithéâtre de Londres fut construit pour impressionner les foules. Avec ses 100 mètres de long et 85 mètres de large, il était plus grand que les arènes moyennes des provinces occidentales de l’Empire romain (en comparaison, le Colisée de Rome mesurait toutefois 188 par 156 mètres). Le mur de l’arène s’élevait à 2,7 mètres de haut, et était surplombé de gradins en bois. Jusqu’à 6 000 spectateurs pouvaient occuper ses sièges, réclamer du sang et hurler face aux discours des politiciens.

L’amphithéâtre offrait une variété de divertissements. Les politiciens honoraient les dieux et les empereurs. Des combats et des chasses antiques étaient reconstitués avec des sangliers, des taureaux et des ours bruns (dont les ossements furent retrouvés sous le mur de l’arène). Les combats de gladiateurs, les compétitions d’athlétisme, les acrobaties, la lutte, la boxe et les courses étaient des activités très appréciées.

(À lire : Ces crânes retrouvés à Londres seraient ceux de gladiateurs décapités.)