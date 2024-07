Ces 5 cités antiques ont été englouties par les eaux

Certaines des cités côtières les plus anciennes de l’histoire de l’humanité tombèrent sous l’effet de changements climatiques. En effet, à l’aide de données géomorphologiques, sédimentologiques et paléontologiques recueillies dans les fonds marins, des scientifiques ont établi que lors du dernier maximum glaciaire, il y a 30 000 à 20 000 ans, le niveau de la mer était inférieur d’environ 130 mètres à celui que nous connaissons aujourd’hui. À la fin de cette période, la fonte des calottes polaires provoqua une élévation brutale de ce dernier, et de nombreux peuplements préhistoriques construits le long des côtes furent inondés et abandonnés. Le projet Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf a récemment recensé 2 600 sites submergés de ce type dans 19 pays, comme la grotte Cosquer à Marseille, célèbre pour ses peintures rupestres et dont l’entrée se situe à près de 40 mètres de profondeur.