En une seule bataille, ce jeune pharaon a fait de l’Égypte une superpuissance

Certains commandants asiatiques furent hissés par-dessus les murs de Megiddo par des défenseurs retranchés à l’intérieur de la ville afin d’y être mis en sécurité. D’autres durent s’enfuir vers le nord pour s’éloigner le plus possible des troupes égyptiennes. Les chroniques soulignent avec une amertume certaine que si les soldats de Thoutmôsis III avaient poursuivi les troupes en fuite à ce moment de la confrontation, la victoire aurait été rapide et décisive : « Quand ils [les chefs ennemis] virent sa Majesté les submerger, ils fuirent hâtivement [vers] Megiddo, affichant des expressions de terreur, abandonnant leurs chevaux, leurs chars d’or et d’argent, pour être hissés dans la ville en s’accrochant à leurs vêtements. Car la population avait fermé les portes derrière elle et [abaissait] maintenant des vêtements pour les hisser dans la ville. Si les troupes de Sa Majesté n’avaient pas mis tout leur cœur à piller les biens des ennemis, elles auraient [pris] Megiddo sur-le-champ. » Notons que cet épisode s’apparente moins à une bataille qu’à une série d’escarmouches égyptiennes.

Les sources écrites recèlent une longue liste détaillant le butin obtenu après la conquête de Megiddo. On y indique que quatre-vingt-trois ennemis trouvèrent la mort et que l’on fit 340 prisonniers, mais ces nombres pourraient n’inclure que les personnes considérées comme importantes.

Outre les troupeaux, les provisions et divers objets, l’armée égyptienne s’empara de 2 041 chevaux, 924 chars, parmi lesquels les chars en or des rois de Qadesh et de Megiddo, 200 cuirasses et 502 arcs composites. Ces arcs d’origine mésopotamienne étaient particulièrement coûteux et recherchés. Les cuirasses, faites de cuir durci ou de mailles de bronze, étaient innovantes pour l’époque. Nulle mention n’est faite de casques, bien que leur usage fût répandu durant le règne de Thoutmôsis III. Ce fait est attesté à la fois par les listes de tributs venus d’Asie et par certaines peintures dans certaines tombes privées de Thèbes où des étrangers venus rendre hommage sont figurés coiffés de casques.