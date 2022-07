Ce décret catholique vieux de 500 ans a ouvert la voie à la colonisation

Alexandre VI était espagnol et entretenait des liens étroits avec la monarchie. Son règne papal fut marqué par des scandales découlant de son avidité, de sa corruption et de son népotisme. Lorsque le Portugal se plaignit que Colomb et l’Espagne interféraient avec ses propres ambitions pour le Nouveau Monde, le pape publia un document affirmant que l’Espagne avait le droit exclusif au territoire situé à l’ouest des Açores et des îles du Cap-Vert, au milieu de l’océan Atlantique.

L’encyclique donna non seulement carte blanche à l’Espagne pour revendiquer des terres dans le Nouveau Monde, mais lia également l’exploration et la colonisation au christianisme et à la conversion. Les nations devraient s’efforcer en priorité de faire en sorte « qu’à notre époque en particulier la foi catholique et la religion chrétienne soient glorifiées et soient accrues et répandues partout, que l’on prenne soin de la santé des âmes et que les nations barbares soient renversées et amenées à la foi », déclara Alexandre.

Le raisonnement du pape s’appuyait en partie sur le concept émergent de Terra nullius, qui signifie « terre vide » en latin. Tout endroit qui n’était pas encore occupé par des chrétiens était considéré comme libre d’accès pour les Européens chrétiens, quel que soit le nombre de personnes qui y vivaient déjà ou l’état d’avancement de leurs civilisations.