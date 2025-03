Pourquoi les Romains érigeaient-ils des arcs de triomphe ?

Comme certaines colonies étaient situées à des centaines de kilomètres de Rome, il était astucieux de limiter les ambitions des généraux éloignés en attribuant la victoire aux mérites de l’empereur. Au fil du temps, les arcs de triomphe s'éloignèrent de leur but premier et n’étaient plus liés aux parades triomphantes des généraux. Ils devinrent, à la place, des monuments à la gloire du seul empereur. Désormais outils de propagande impériale, les arcs de triomphe n’étaient plus restreints à Rome et commencèrent à proliférer à travers l’empire.