Les Gaulois furent les premiers à conquérir Rome

GUERRIERS CHEVRONNÉS

Les Gaulois avaient une allure frappante à cause de leurs vêtements qui étaient teints de couleurs vives. À l’inverse des Romains, les hommes portaient des pantalons (des braies, bracae en latin), un vêtement typique des cavaliers nomades des steppes eurasiennes. Les Grecs et les Romains trouvaient cela barbare, voire efféminé, que des hommes se vêtissent ainsi. Chez les Gaulois, l’élite se parait de bijoux, et plus particulièrement de torques, d’épais colliers en or ou en argent, ouverts sur le devant et torsadés comme des tresses. En 361 avant notre ère, quelques années après l’attaque de Rome, un jeune romain du nom de Titus Manlius se retrouva face à un guerrier gaulois géant lors d’un duel. Malgré l’immense taille du Gaulois (dans les légendes romaines, on souligne constamment la taille des Celtes), Titus le vainquit, s’empara de son torque, et on l’appela à partir de ce moment Torquatus, un surnom qu’il transmit à sa descendance.