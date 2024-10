Le tarot permet de prédire l'avenir... et révèle le passé

Dans les années 1370, peu après leur apparition en Europe, les jeux de cartes ont commencé à susciter la défiance de l'Église. Considérés comme une activité frivole associée aux jeux de hasard, il y eut plusieurs tentatives pour les interdire. Des archives municipales font état de tentatives d'interdiction des jeux de cartes à Florence et à Paris dans les années 1370, ainsi qu'à Barcelone et à Valence dans les années 1380.

Dans la pratique, l'interdiction des cartes était difficile à appliquer, et les jeux de cartes circulaient malgré tout. En privé, ces jeux étaient populaires au sein de l'aristocratie, qui faisait peindre ses jeux à la main et les conservait dans des boîtes magnifiquement décorées. Un jeu, pratiqué par toutes les classes sociales, comprenait certaines cartes ayant le pouvoir de surpasser ou de triompher des autres.

Visconti, explique la lettre, avait demandé à un peintre renommé, Michelino da Besozzo, de peindre les cartes « avec le plus grand artifice et le plus grand ornement ». Le jeu n'a pas traversé les siècles, mais on pense qu'il comprenait seize divinités classiques, réparties en quatre ordres : Vertus, Richesses, Virginités et Plaisirs. Vénus, par exemple, faisait partie de l'ordre des plaisirs, et Apollon de celui des vertus.