Sœurs ennemies : Athènes et Sparte étaient-elles si rivales qu’on le dit ?

Les tragédies d’Euripide témoignent d’une antipathie similaire à l’égard de la cité-État rivale. La seule supériorité reconnue est la bravoure militaire des Spartiates : « Si la gloire des armes et la valeur dans les combats manquaient aux Spartiates, dans le reste ils n’auraient aucune supériorité », raille Pélée dans Andromaque. Ensuite, le personnage d’Andromaque accuse les Spartiates d’avarice et de duplicité : « Ô de tous les mortels les plus odieux au genre humain, habitants de Sparte, conciliabule de perfides, rois du mensonge, artisans de fraudes, pleins de pensées tortueuses, perverses et fallacieuses, votre prospérité dans la Grèce blesse la justice. Quel crime est inconnu parmi vous ? Où voit-on plus de meurtres ? N’êtes-vous pas avides de gains honteux ? Ne vous surprend-on pas toujours à dire une chose, et à en penser une autre ? Malheur à vous ! »

Les femmes spartiates en prennent également pour leur grade dans cette pièce : « Quand elle le voudrait, comment une jeune Lacédémonienne pourrait-elle se conserver chaste, accoutumée qu’elle est à quitter la maison maternelle, pour se mêler aux exercices de la course et de la lutte avec les jeunes gens, les cuisses nues, et sans autre vêtement qu’une tunique courte et flottante ? », sermonne de nouveau Pélée. Cette tirade fait référence au fait que les femmes spartiates avaient pour habitude de faire de l’exercice nues, une pratique cantonée à Sparte que d’autres Grecs trouvaient scandaleuse. La situation des femmes de Sparte était probablement unique dans la société grecque à cette époque. Elles avaient le droit de posséder des biens, de recevoir une instruction élémentaire, de quitter la maison et d’avoir, dans une certaine mesure, leur mot à dire concernant la façon dont les choses étaient gérées. Des auteurs grecs et romains, systématiquement masculins, ne purent s’empêcher de leur associer une image de promiscuité. À partir du quatrième siècle avant notre ère, le déclin progressif du nombre d’individus de sexe masculin à Sparte eut pour effet de placer de plus en plus de possessions terriennes dans les mains des femmes ; deux cinquièmes selon Aristote, qui affirma avec dédain que Sparte était soumise à une gynécocratie.

L’ÉTALON OR

Les sentiments partagés à l’égard de Sparte ne s’estompèrent pas, même après sa défaite lors de la bataille de Leuctres en 371 av. J.-C. De nombreux Romains virent dans les récits sur Sparte un reflet de leur propre société ; ordre politique, coutumes fixes, etc. Sparte devint également une référence éthique, un « modèle de vertu », comme il est dit dans les Lettres à Lucilius (65 ap. J.-C.), œuvre du philosophe stoïcien Sénèque. En traitant de la moralité du suicide, Sénèque met en avant l’histoire d’un adolescent spartiate qui fut fait prisonnier et réduit en esclavage. Lorsqu’on lui ordonna d’effectuer une tâche dégradante, plutôt que d’obtempérer et de vivre en esclave, le garçon se fracassa la tête contre un mur.