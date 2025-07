La découverte de ces trésors a bouleversé notre vision des Celtes

LA MARQUE DE LA GUERRE

On abandonna ces centres urbains au cours du cinquième siècle avant notre ère, lors du passage de la culture de Hallstatt à la culture de La Tène. On attribue souvent ce changement à un déclin des ressources naturelles, notamment de la production de sel, à une évolution des opportunités commerciales et à une disparité dans la répartition des richesses entre les villages. La société celtique avait un caractère plutôt rural, avec une population dispersée dans des fermes isolées, chacune occupée par quelques familles. De nombreux sites des débuts de la culture de La Tène se situaient près de cours d’eau.

Parallèlement, le caractère guerrier de l’aristocratie celtique s’exacerba. Ainsi que le racontent des sources écrites gréco-romaines, c’est à ce moment que les Celtes firent irruption sur la scène continentale, notamment grâce à leurs éblouissantes conquêtes militaires, souvent réalisées au détriment de Rome. Les moments les plus spectaculaires furent sans doute le sac de Rome par les Gaulois (390 av. J.-C.) et l’attaque du célèbre sanctuaire grec de Delphes (279 av. J.-C.). En plus de participer à ces expéditions de pillage, de nombreux guerriers celtiques s’enrôlaient en tant que mercenaires dans les armées hellénistiques de l’époque.

Une image de barbares féroces s’ancra alors dans l’imaginaire collectif des Grecs et des Romains. Durant cette période, les Celtes prenaient également part à des migrations à grandes échelles qui virent des groupes de familles entiers s’installer sur de nouveaux territoires. Les populations celtiques s’installèrent dans des régions de la vallée du Danube, du nord des Balkans et même en dehors de l’Europe, dans la péninsule anatolienne.

Des preuves confondantes datant de cette période montrent que la culture celtique, comme beaucoup d’autres dans le monde antique, reposait sur l’honneur et sur le statut. Un élément crucial était la création de relations de clientélisme entre un individu puissant, le patron, et un individu lui étant subordonné, le client. Cette relation inégalitaire impliquait toutefois des obligations des deux côtés : le patron offrait une protection à son client et lui cédait des terres, mais ce dernier s’engageait à obéir au patron et à servir dans son armée. Ces réseaux clientélistes permirent aux aristocrates de mettre sur pied des gardes composées de centaines, voire de milliers, de partisans.

À partir du deuxième siècle avant notre ère, la tendance expansionniste des deux siècles précédents s’inversa, les territoires de l’Europe celtique tombant les uns après les autres, soumis par l’agressive République romaine. L’effondrement commença avec les Celtes d’Hispanie ; seules l’Irlande et l’Écosse échappèrent à une conquête romaine. Mais ce serait commettre une erreur que d’interpréter cette phase terminale de la civilisation celtique comme une période de déclin. Au contraire, un dernier élan d’urbanisation eut lieu et des dizaines de centres urbains fortifiés (des oppida) furent construits.

Cette croissance urbaine reposa sur un fort développement des activités économiques, comme l’agriculture, la production d’objets artisanaux et le commerce. Il est vraisemblable que la population ait crû à ce moment-là également. La découverte continue d’artefacts a permis aux chercheurs de brosser un portrait plus complet de la culture et des pratiques celtiques tout en s’émancipant des sources classiques. Au vu de cette riche histoire, il est fascinant de se demander ce qui serait arrivé à la civilisation celtique si l’expansion romaine ne l’avait pas arrêtée dans sa lancée.On abandonna ces centres urbains au cours du cinquième siècle avant notre ère, lors du passage de la culture de Hallstatt à la culture de La Tène. On attribue souvent ce changement à un déclin des ressources naturelles, notamment de la production de sel, à une évolution des opportunités commerciales et à une disparité dans la répartition des richesses entre les villages. La société celtique avait un caractère plutôt rural, avec une population dispersée dans des fermes isolées, chacune occupée par quelques familles. De nombreux sites des débuts de la culture de La Tène se situaient près de cours d’eau.

Parallèlement, le caractère guerrier de l’aristocratie celtique s’exacerba. Ainsi que le racontent des sources écrites gréco-romaines, c’est à ce moment que les Celtes firent irruption sur la scène continentale, notamment grâce à leurs éblouissantes conquêtes militaires, souvent réalisées au détriment de Rome. Les moments les plus spectaculaires furent sans doute le sac de Rome par les Gaulois (390 av. J.-C.) et l’attaque du célèbre sanctuaire grec de Delphes (279 av. J.-C.). En plus de participer à ces expéditions de pillage, de nombreux guerriers celtiques s’enrôlaient en tant que mercenaires dans les armées hellénistiques de l’époque.

Une image de barbares féroces s’ancra alors dans l’image collectif des Grecs et des Romains. Durant cette période, les Celtes prenaient également part à des migrations à grandes échelles qui virent des groupes de familles entiers s’installer sur de nouveaux territoires. Les populations celtiques s’installèrent dans des régions de la vallée du Danube, du nord des Balkans et même en dehors de l’Europe, dans la péninsule anatolienne.