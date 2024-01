Empoisonné, abattu ou noyé ? Comment Raspoutine est-il vraiment mort ?

DE LA CAMPAGNE À LA COUR

Né en 1869 de parents paysans, Grigori Efimovitch Raspoutine grandit à Pokrovskoïe, obscur village de l’ouest sibérien distant de Saint-Pétersbourg de plus de 2 500 kilomètres. Sur son éducation, on ne peut affirmer que peu de choses avec certitude, car les archives sont rares. À l’âge de 19 ans, il épousa Praskovia Fiodorovna Doubrovina, qui lui donna plus tard quatre enfants. Quand il quitta le domicile, en 1892, sa famille resta seule. On dit que Raspoutine aurait eu une épiphanie religieuse et qu’il aurait passé trois mois dans un monastère, bien qu’il ne fût jamais ordonné prêtre. À la place, il erra en Russie durant plusieurs années à la recherche d’une illumination spirituelle, dans la droite ligne de la tradition du saint homme itinérant russe.

En 1905, on le retrouve établi à Saint-Pétersbourg en tant que gourou spirituel et guérisseur alors que l’intérêt pour la médecine alternative et l’occulte est en vogue au sein de l’élite russe. Là, il se constitue un cercle d’adorateurs, d’adoratrices principalement, qui le révèrent comme un homme de Dieu. Mais bientôt, des rumeurs commencent à circuler concernant le comportement libidineux de Raspoutine qu’on accuse d’être un buveur invétéré et un prédateur sexuel.

INTÉGRER DANS LES CERCLES ROYAUX

Raspoutine mena une double vie étrange et contradictoire. En présence de ses admirateurs, il cultivait une image sobre et sage et prônait la pureté du corps et de l’esprit. Loin d’eux, Raspoutine pouvait se déchaîner et faire preuve d’un comportement d’ivrogne et de pervers sexuel. Projeter une image pieuse en permanence était une tâche ardue ; Raspoutine était un homme profondément tiraillé, partagé entre ses profondes croyances religieuses et une pulsion rebelle non moins profonde qui le portait vers le péché.

Le public russe était déjà hautement suspicieux de Raspoutine quand il fut présenté au tsar et à la tsarine en 1905. Sa réputation de guérisseur le rapprocha de la famille royale en raison de la mauvaise santé de leur fils et héritier, le tsarévitch Alexis, qui était atteint d’hémophilie. En 1908, Raspoutine aurait fait usage de ses dons pour apaiser la souffrance d’Alexis lors d’un épisode grave. Alexandra vit en Raspoutine un véritable guérisseur et compta sur lui pour veiller sur la santé d’Alexis.

INFLUENCE DANGEREUSE