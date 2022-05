Inde : les œuvres cachées dans ces grottes bouddhistes refont surface après des siècles

Dans l’ensemble, l’atmosphère architecturale est solennelle, révérencieuse, un je-ne-sais-quoi d’éthéré orne les murs. Les grottes les plus raffinées sont faites pour l’éveil spirituel. Pour beaucoup, leurs murs couverts de peintures suscitent l’inspiration.

Seuls quelques fragments de la plupart des fresques ont survécu aux siècles. Il en reste assez pour convoquer l’atmosphère voluptueuse et spirituelle qui imprégnait ces temples. L’ensemble de la création connue semble avoir paradé sur leurs murs. On y a figuré Bouddha et les boddhisatvas (des bouddhas avant l’éveil). Mais aussi des princes et des princesses, des marchands, des mendiants, des musiciens, des serviteurs, des amants, des soldats et des hommes sacrés. Éléphants, singes, buffles, oies, chevaux et même fourmis se fondent dans la foule humaine. Les arbres fleurissent, les lotus épanouis s’ouvrent, les vignes s’enroulent et tendent les bras.