Emiliano Zapata, héros et martyr de la révolution mexicaine

SE BATTRE JUSQU'AU BOUT

Cette situation instable connut une résolution violente en 1913 quand l’armée renversa et assassina Francisco Madero et installa à sa place le général Victoriano Huerta, qui avait mené une campagne brutale contre les zapatistes dans le Morelos. Devenu dictateur militaire, Huerta étendit ses méthodes porfiriennes à l’échelle de la nation. Des rébellions éclatèrent dans le nord du pays, où Venustiano Carranza, modéré et soutien de Madero, prit la tête d’une coalition constitutionnaliste aux contours vagues. Dans le Morelos et dans les États voisins du centre du pays, le zapatisme connaissait des jours prospères. Cette guerre civile fut plus longue et plus destructrice que celle qui avait conduit à la chute de Porfirio Díaz. Mais elle prit fin avec la défaite définitive de l’armée fédérale et de ce qui restait du vieux régime porfirien.

Pendant ce temps, les rebelles mettaient sur pied de grandes armées conventionnelles telles que l’impressionnante Division du Nord, dirigée par Pancho Villa, l’autre grand caudillo populaire de la révolution. Pancho Villa combattit dans les vastes plaines du nord, acheta des armes en gros aux États-Unis, qui bordaient le territoire dominé par les villistes. Zapata, au sud de la capitale, ne jouit pas de cet avantage et, à la fois par choix et par défaut, conduisit une armée véritablement paysanne. Le nombre des forces zapatistes fluctuait selon les besoins des campagnes militaires et selon les exigences du calendrier agricole.