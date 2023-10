Charlotte, la princesse belge devenue impératrice du Mexique

L’occasion se présenta lorsque François-Joseph promut Maximilien au poste de gouverneur de Lombardie-Vénétie, qui correspond aujourd’hui au nord-est de l’Italie. Le poste comportait cependant son lot de problématiques puisque Maximilien avait pour mission de réprimer les nationalistes italiens qui se rebellaient contre la domination autrichienne.

« J’ai un mauvais pressentiment », observait Charlotte, « mais je vois aussi la satisfaction… de faire quelque chose de bien ». Maximilien tenta d’amadouer les nationalistes en leur accordant plus d’autonomie, mais François-Joseph exigeait plus de fermeté de son cadet. Lorsque Napoléon III envoya des forces armées pour soutenir les Italiens à la fin de l’année 1858, Maximilien hésita à riposter, ce qui provoqua la colère de son frère. Maximilen fut rétrogradé puis destitué. Un an plus tard, l’Autriche perdit la Lombardie mais put conserver Venise.

UNE RETRAITE ROYALE

Pour se remettre de cet échec, Maximilien et Charlotte se firent construire un château de conte de fées : Miramare, sur la mer Adriatique, près de Trieste. Ils s'y installèrent et, si Charlotte avait jusque-là trouvé satisfaction, aménageant les jardins, peignant et jouant du piano, elle comprit que son mariage avec Maximilien commençait à battre de l’aile.

À en croire les rumeurs, Maximilien avait des agissements salaces : il aurait eu des liaisons et se serait rendu dans des maisons closes. On ne sait si Charlotte eut vent de ses aventures, mais on murmurait que l’archiduc n’était pas le bienvenu dans son lit. L’incapacité du couple à avoir des enfants ne fit qu’alimenter les spéculations.