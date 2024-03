Les Chiens de Mer élisabéthains, corsaires au service de sa Majesté

Tous les efforts faits par la couronne espagnole pour fortifier ses ports coloniaux n’empêchèrent pas les Anglais de faire des incursions sur le territoire de Philippe II. Sir Francis Drake fit des Espagnols l’une de ses cibles de choix et s’en prit à leurs points les plus vulnérables.

En 1572, il embarqua avec l’idée de faire main basse sur Nombre de Dios, importante ville du Panama occupée par les Espagnols où des trésors d’argent et d’or étaient apportés du Pérou afin d’être récupérés par les flottes de Philippe II. Il y arriva accompagné de soixante-treize hommes seulement répartis sur deux vaisseaux, le Pascha et le Swan. Il tenta de capturer la ville mais fut blessé à la suite d’un accrochage avec une milice espagnole locale et fut contraint de battre en retraite avec ses hommes. Il demeura toutefois dans la région tout au long de l’année qui suivit et joignit même ses forces à celle du boucanier français Guillaume Le Testu afin de s’emparer de 20 000 livres Sterling en or et en argent en dévalisant un train muletier.