Depuis quand paye-t-on des impôts ?

Chaque année en avril, l’arrivée du printemps est signalée par le chant des oiseaux, les boutons de fleur et… les déclarations d’impôts. Et celles-ci existent depuis des millénaires .

Au fil des siècles, les gouvernements du monde entier ont prélevé des impôts sur toutes sortes de choses, comme l’urine ou le fait de porter la barbe par exemple. Les fonctionnaires acceptaient leur paiement en bières, en lits ou même en balais. L’argent ainsi collecté servait ensuite à financer des projets et des services publics, comme les pyramides de Gizeh ou les légions romaines.

Les impôts existaient déjà avant l’apparition des pièces de monnaie. Ils pouvaient s’appliquer à presque tout et être payés avec quasiment n’importe quoi. Une adaptabilité qui a donné lieu à des moyens de paiement très étranges en Mésopotamie. Ainsi, le montant d’une taxe sur l’inhumation s’élevait à « 7 fûts de bières, 420 miches de pain, 2 boisseaux d’orge, une cape en laine, une chèvre et un lit, vraisemblablement pour le corps », rapporte Tonia Sharlach, historienne à l’université d’État de l’Oklahoma. « Vers 2000-1800 av. J.-C., un homme a payé son impôt avec 18 880 balais et 6 bûches », ajoute-t-elle.