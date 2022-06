Qui était le premier pharaon d'Égypte ?

Le nom de Narmer est inscrit sur les deux côtés de la palette : une combinaison des symboles du poisson-chat (nar) et des ciseaux (mer) apparaît en haut de l’objet. Cependant, les premiers égyptologues n’étaient pas certains qu’il était réellement le tout premier pharaon. Les documents royaux de son époque sont rares, et beaucoup de ceux que nous avons sont incomplets. S’il existe plusieurs « listes des rois » qui consignent les noms des pharaons et de leurs successeurs, les listes intactes qui remontent jusqu’à la période thinite sont peu nombreuses.

Deux des plus importantes furent découvertes au Caire dans les années 1980 par des chercheurs de l’Institut archéologique allemand. Ils trouvèrent deux empreintes de sceaux-cylindres dans la tombe du pharaon Den. Ces sceaux, qui constituent les plus anciennes listes de rois documentées à ce jour, énumèrent les souverains et les successeurs de la Ire dynastie. L’un des sceaux date du milieu de la Ire dynastie et nomme six souverains, et l’autre s’approcherait davantage de la fin de la Ire dynastie, et nomme huit dirigeants. Les deux listes commencent par Narmer.

Ce sont les listes royales créées des millénaires plus tard, au cours du Nouvel Empire, qui sont à l’origine de la confusion. L’une des plus complètes est la liste d’Abydos, gravée sur le mur du temple mortuaire de Séthi Ier (13e siècle avant notre ère). Gravés sur le mur, Séthi et son héritier, Ramsès (le futur Ramsès II), font face à des rangées de cartouches portant les noms des anciens pharaons d’Égypte. Sur cette liste, le premier roi cité est Ménès, et non Narmer.