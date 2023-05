Tokugawa Ieyasu, le "shogun" unificateur du Japon

Dans les années 1570, trois guerriers ont accédé au pouvoir et ont mis fin à cette période chaotique : Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Seigneur féodal et chef militaire redouté, Nobunaga est arrivé à la tête du puissant clan Oda après avoir éliminé ses rivaux locaux dans les années 1550. Au cours de la décennie suivante, il s'est tourné vers le reste du Japon et a lancé une campagne visant à asseoir son pouvoir sur un plus large territoire. En 1562, Tokugawa Ieyasu a allié son clan et ses soldats au clan Oda, dans lequel il a lentement gagné en influence en tant que commandant.

Les débuts de Toyotomi Hideyoshi sont modestes : il commence sa carrière comme fantassin dans l'armée des Oda. Nobunaga remarque ses talents et les cultive, permettant au jeune homme de gravir les échelons et de devenir lui-même un seigneur.