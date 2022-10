Quelles sont les meilleures photos de la vie sauvage de l’année 2022 ?

À plus de 30 mètres sous la glace de l’Antarctique oriental, le photographe et biologiste français Laurent Ballesta révèle un trésor caché de vie en eau froide. Pour capturer ce monticule vivant d’éponges, d’étoiles de mer et de vers lacets géants, Ballesta a effectué une série de trente-deux plongées à des températures négatives, dont la plongée la plus profonde et la plus longue jamais enregistrée en Antarctique.