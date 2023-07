Dans les coulisses d'Oppenheimer avec Christopher Nolan

Finalement, pour obtenir la déflagration de l’essai Trinity, l'équipe a réalisé et photographié sa propre explosion de plus de 60 mètres de haut dans le désert, en plaçant les caméras au plus près pour qu'elle paraisse encore plus grande. Ils ont provoqué l'explosion avec une combinaison de TNT, de poudre noire, d'essence, de magnésium et de poudre d'aluminium, puis ont incorporé des éléments tels que des ondes de choc, des effets de lumière, du métal en fusion et d'autres matériaux pyrotechniques dans le montage final pour renforcer la simulation d'une explosion à grande échelle.

Pendant ce temps, Ruth De Jong a travaillé avec des décorateurs et des fabricants pour construire une réplique de « Gadget », le surnom donné par les scientifiques à la bombe. Ils se sont inspirés de schémas et d'illustrations publiés dans un vieux livre sur les bombes atomiques. « Nous avons suivi la manière dont Gadget a été conçue pour la première fois et recréé le dispositif, et c'est ce que vous voyez dans le film », explique Ruth De Jong.

DANS LA TÊTE D'OPPENHEIMER

Lorsqu'il a commencé à travailler sur le scénario du film, Christopher Nolan n'avait qu'une connaissance élémentaire de J. Robert Oppenheimer et du projet Manhattan. Cependant, son intérêt pour la vie du physicien s'est accru lorsque l'acteur Robert Pattinson, qui ne joue pas dans Oppenheimer mais a travaillé avec lui sur un film antérieur, lui a offert un recueil des discours du physicien.

Pour préparer l'écriture du scénario, Christopher Nolan s'est plongé dans des recherches, lisant entre autres Triomphe et tragédie d'un génie qui est devenu la bible du film. En 2021, il s'est rendu à l'improviste au Los Alamos History Museum où il a effectué la visite classique, avant d'y revenir à plusieurs reprises pour consulter les archives.

En étudiant J. Robert Oppenheimer, Christopher Nolan a commencé à comprendre ce qu’il y avait de profond dans l’essai Trinity : même avec les calculs des scientifiques les plus brillants du monde, il était possible que la bombe mette feu à l’atmosphère, détruisant potentiellement la planète. C'est dans cette optique que Christopher Nolan a commencé à considérer J. Robert Oppenheimer comme la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité.

Selon Christopher Nolan, l'une des parties les plus difficiles du tournage d'Oppenheimer a été de trouver le moyen de montrer ce qu'il se passait dans l'esprit d'Oppenheimer.

« Il fallait qu'il y ait un lien étroit entre ce qu’Oppenheimer ressentait et la manifestation ultime de son travail au niveau le plus grandiose possible », explique-t-il. « Il y a une vibration d'énergie liée à l'état névrotique d'Oppenheimer lorsqu'il était jeune. »

Certaines des techniques utilisées par l'équipe des effets spéciaux pour montrer la puissance de la bombe ont également servi pour représenter le monde intérieur et les processus de pensée d'Oppenheimer : explosions, ondes, particules, ainsi que le spin des électrons, c’est-à-dire la rotation de ces derniers sur eux-mêmes.

D'une certaine manière, le tournage d'Oppenheimer a été en soi une expérience scientifique géante. Tout au long du processus, de l'écriture du scénario à la réalisation du film, Christopher Nolan affirme qu'il ne s'est jamais senti obligé d'être lui-même un expert en physique quantique. Il considère plutôt son rôle comme celui d'un interprète de la science pour le compte des spectateurs et spectatrices.