Sept photographes National Geographic dévoilent les coulisses de leurs meilleurs clichés

Avec la disparition de la banquise arctique et la faim qui en résulte, les ours polaires sont de plus en plus souvent contraints de chasser les phoques en pleine mer. En 2004, Paul Nicklen a photographié un mâle en train de nager sous un morceau de glace, et son reflet visible sur la surface de l’eau. Pour obtenir cet angle, Nicklen s’est penché sur le côté du petit bateau depuis lequel il observait la scène et a plongé son appareil photo dans l’eau.