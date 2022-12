La tectonique des plaques

Des ruisseaux décalés entaillent la plaine de Carrizo le long de la faille de San Andreas en Californie. La faille, qui s'étend sur plus de 1 100 kilomètres, est la frontière entre les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique du Nord. Le tronçon de la faille qui traverse la plaine de Carrizo est très bien défini car le terrain est aride et la faille n'a pas été érodée de manière significative.