Un remède contre le diabète de type 1 devrait bientôt voir le jour

Bien que le protocole de James Shapiro soit devenu disponible pour les patients dans l’incapacité de maîtriser leur diabète par d’autres moyens, on ne l’a jamais prescrit à grande échelle. La greffe d’îlots de Langerhans prélevés sur des cadavres nécessitaient de suivre un traitement immunosuppresseur, qui exposaient à des infections et à des cancers nouveaux. Qui plus est, ces cellules proviennent d’une source limitée : des personnes décédées. Les patients ont généralement besoin de cellules de deux à trois donneurs, et ce n’est pas une opération unique. Parfois, les cellules meurent, ce qui appelle un ravitaillement. Mary Anna Pokerznik avait par exemple cessé de prendre de l’insuline peu après sa première greffe en 1999. Puis, en 2003, elle a repris l’insuline. En 2014, elle a arrêté de nouveau. En 2018, elle a repris. Depuis 2019, elle n’en prend plus.

Pourtant, explique Lori Sussel, directrice scientifique au Centre de diabétologie Barbara-Davis de l’Université du Colorado, le travail de James Shapiro a été un tournant : « C’était une démonstration de faisabilité. » Quand les scientifiques ont vu que les îlots de Langerhans survivaient chez les patients, ils ont commencé à se dire que Doug Melton et les autres étaient peut-être après tout sur une piste sérieuse. Si des cellules provenant de cadavres restaurent la production d’insuline chez les patients, pourquoi des cellules cultivées en laboratoires ne le pourraient-elles pas ? « Des personnes que la thérapie par cellules souches n’intéressait pas auparavant ont commencé à s’y intéresser », se souvient James Shapiro.

Soudain, Doug Melton et les autres chercheurs, qui travaillaient chacun de leur côté, ont commencé à collaborer, et des scientifiques qui ne prenaient pas leurs travaux au sérieux ont lancé leurs propres expériences. Le financement a suivi. Un an après que James Shapiro a annoncé publiquement ses résultats, les Instituts américains de la santé (NIS) ont créé le Consortium de la biologie des cellules bêta, qui a commencé à décerner des bourses, même à des chercheurs en Europe. À mesure que le rythme des recherches s’accélérait, une percée en engendrait une autre, et Doug Melton a commencé à comprendre comment cultiver ces cellules.

LE POUVOIR DES CELLULES SOUCHES DE « CHANGER LA DONNE »

Dans chacune des milliers de milliards de cellules du corps humain se trouvent 20 000 gènes environ, dont un quart seulement sont exprimés. Les cellules lisent les gènes pour apprendre à faire ce qu’elles doivent faire. Doug Melton et son équipe se demandaient quels gènes une cellule souche devait lire pour apprendre à sécréter de l’insuline. « Quels gènes activer et lesquels inhiber ? », se demandaient les scientifiques. « C’est une excuse pour expliquer pourquoi il nous a fallu autant de temps », lance Doug Melton en plaisantant à moitié.

Un soir de 2012, les collègues de Doug Melton étaient attroupés dans le laboratoire autour d’une plaque de plastique ressemblant à une boîte d’œufs énorme. Elle abritait quatre-vingt-seize petits compartiments qui contenaient chacun une goutte de cellules bêta expérimentales produites à partir de cellules souches. Ils ajoutaient à cette solution un anticorps qui devenait bleu en présence d’insuline et ajoutaient simplement du sucre ensuite. Personne ne s’attendait à quoi que ce soit. Plusieurs minutes se sont écoulées. Puis un compartiment, unique, a viré au bleu. Les jeunes scientifiques se sont précipités dans le couloir pour prévenir Doug Melton qui, enfin, a eu l’impression d’aboutir à quelque chose. « Recommencez », leur a-t-il ordonné.

Ce qu’ils ont fait. Encore et encore. Depuis, Doug Melton a cofondé une entreprise dans le secteur des biotechnologies pour industrialiser la production de ses cellules bêta conçues en laboratoire, rachetée en 2019 pour 950 millions de dollars (866 millions d’euros alors) par Vertex, une entreprise plus importante du même secteur avec de l’expérience dans l’organisation d’essais cliniques et dans les démarches réglementaires. En 2021, dans le cadre d’un essai, Vertex a donné à quatorze patients atteints d’une forme grave de diabète de type 1 des infusions des cellules de Doug Melton, baptisées VX-880.

Avant l’essai, douze de ces patients peinaient à équilibrer leur glycémie à l’aide d’insuline. Au bout de quatre-vingt-dix jours, leur glycémie était équilibrée. Deux des patients ont eu besoin de moins d’insuline de substitution. Dix en étaient complètement sevrés. Deux participants sont morts, mais pas à cause du traitement ; l’un à cause d’une méningite, l’autre à cause de démence.

La communauté scientifique est encore en effervescence depuis la publication des résultats de Vertex en juillet dans le New England Journal of Medicine. Notamment parce que le mois suivant, la revue a publié le travail d’un autre laboratoire qui, combiné à une thérapie par cellules souches, comme le VX-880, pourrait constituer le remède tant attendu.

De même que dans le cas de James Shapiro et de ses îlots de Langerhans, les patients des essais de Vertex doivent prendre des immunosuppresseurs. Mais dans l’étude publiée en août, une équipe de Sana Biotechnology, une entreprise plus petite travaillant exclusivement sur les thérapies cellulaires, a montré qu’il n’est peut-être pas nécessaire d’inhiber le système immunitaire. Les scientifiques ont modifié trois gènes des cellules des îlots d’un donneur malade et réussi à éliminer les empreintes qui les désignaient comme étrangères. Ils les ont ensuite injectées à un homme de 43 ans diagnostiqué diabétique de type 1 à l’âge de cinq ans. Six mois plus tard, le système immunitaire de l’homme n’avait pas réagi aux îlots de Langerhans, qui continuaient à sécréter de l’insuline.

Désormais, des laboratoires, comme Vertex et Sana, travaillent séparément pour combiner ces deux technologies en une solution unique : des cellules cultivées en laboratoire ne nécessitant pas d’immunosuppression et produisant de l’insuline de manière fiable. Selon certains scientifiques, une thérapie comme celle-ci permettrait de guérir le diabète de type 1. Pour Marlon Pragnell, vice-président de la recherche et de la science à l’Association américaine du diabète, ces avancées jumelles inaugurent une nouvelle ère dans la médecine. « Je pense que ça change radicalement la donne, dit-il. Ça change véritablement la donne. C’est énorme. »

UNE NOUVELLE ÈRE MÉDICALE S’ANNONCE

Durant la période sombre qui a précédé la découverte de l’insuline, Amanda Smith, la première patiente des essais Vertex à recevoir une dose complète de la nouvelle thérapie, serait morte rapidement après que son diabète de type 1 s’est déclaré. Aujourd’hui, elle n’a même plus besoin d’insuline. « Je considère cela comme une véritable bénédiction », se réjouit-elle. Même Doug Melton, qui a ouvert ce nouveau chapitre du traitement de la maladie, peine à exprimer l’ampleur des progrès scientifiques réalisés. « C’est presque comme, je ne sais pas, de l’alchimie », s’étonne-t-il.

De nombreuses questions demeurent toutefois. Les îlots édités par Sana continueront-ils d’échapper au système immunitaire ? Les cellules souches de Doug Melton survivront-elles plus longtemps chez l’humain que les îlots de Langerhans prélevés sur des cadavres par James Shapiro ? Il faudra du temps pour y répondre. Pendant ce temps, des avancées dans les domaines parallèles de la thérapie par cellules et de l’édition des gènes permettent des avancées majeures dans le traitement d’autres maladies.

Dans le cadre d’un essai clinique expérimental débuté en 2018, un chirurgien du Massachusetts Eye and Ear, grand hôpital de Boston, a par exemple réalisé une thérapie par cellules souches dans les yeux de quatorze patients à la cornée gravement endommagée. Beaucoup ne disposaient plus d’une vue fonctionnelle et souffraient fortement au niveau des yeux. Lors de bilans réalisés dix-huit mois plus tard, le chirurgien a découvert que le greffon avait totalement réparé la cornée de dix patients, amélioré leur vision et allégé leur douleur. Nature Communications a publié ses résultats en mars. En mai, le New England Journal of Medicine a publié les résultats de scientifiques du Children’s Hospital de Philadelphie et de la Faculté de médecine Perelman de l’Université de Pennsylvanie, qui avaient administré une thérapie par édition génétique à un nourrisson pour traiter une maladie rare et souvent mortelle. Cette thérapie semble tenir ses promesses.

Vertex est pour l’instant en tête dans la course pour traiter le diabète de type 1. L’entreprise est dans la phase finale des essais cliniques de sa thérapie par cellules souches et prévoit des résultats dès l'année prochaine, après quoi elle soumettra une demande d’autorisation auprès de la FDA. Vertex entend commercialiser sa thérapie d’ici la fin de la décennie. Bien que le prix n’ait pas encore été fixé, le VX-880 devrait être extraordinairement coûteux. L’entreprise a fixé le prix d’une thérapie révolutionnaire récente contre l’anémie falciforme à 2,2 millions de dollars (1,9 million d’euros).

Bien qu’il soit probable que le marché pour ce traitement se limite aux cas les plus graves, il pourrait se développer avec le temps. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ne surveillent pas la prévalence du diabète de type 1 depuis très longtemps, mais ses derniers chiffres estiment à 304 000 le nombre d’Américains de moins de 20 ans atteints de la maladie. Selon certaines projections, ce nombre pourrait augmenter de 65 % d’ici à 2060.

Amanda Smith continue de voir des publicités sur Facebook et Instagram affirmant que le fait de manger de la cannelle va guérir son diabète de type 1. Elle n’a jamais pensé qu’un véritable remède pourrait exister de son vivant. Pour être claire, précise-t-elle, le VX-880 n’en est pas un, pas encore. « Nous ne savons pas combien de temps ça va durer », dit-elle. Mais elle se sent en meilleure santé aujourd’hui qu’elle ne l’était lorsque sa glycémie variait de manière incontrôlable, un sentiment que partagent de nombreux patients de James Shapiro. Amanda Smith prend désormais trois cachets par jour, et ils sont minuscules. « Ce n’est rien », dit-elle.