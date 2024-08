L’inflammation chronique, ennemie silencieuse de l’organisme

Si la nutrition joue un rôle fondamental pour notre système immunitaire, la gestion du stress constitue un autre pilier essentiel. La médecine holistique joue un rôle de plus en plus important dans la prévention de l’inflammation chronique en adoptant une approche intégrale de la santé. Cette approche globale prend en compte la condition génétique, physique et psychique de chaque individu. Elle encourage à un mode de vie équilibré, préconise le bien-être à travers des exercices physiques réguliers pour maintenir un poids de santé et contribuer à réduire l’inflammation et à un sommeil de qualité.

De plus, le stress chronique étant un déclencheur connu de l’inflammation, il est important de prendre soin non seulement de notre corps mais également de notre esprit. La méditation, l’acupuncture, le yoga et bien d'autres formes de relaxation peuvent avoir un impact significatif et positif sur notre état inflammatoire.