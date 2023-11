Les aliments à privilégier en cas d'inflammation

Sur son réfrigérateur, Jennifer Wargo a affiché un tableau qui exprime la teneur en fibres de divers aliments : 15 g pour 100 g de haricots noirs, 8 g pour 100 g de framboises, 2,4 g dans une pomme de 100 g mangée avec la peau. Chaque jour, cette chirurgienne-oncologue et chercheuse sur le cancer encourage ses trois enfants, âgés de 7, 11 et 13 ans, à manger suffisamment d’aliments de la liste pour atteindre 50 g de fibres.

Le but : prévenir l’inflammation chez les membres de cette famille.

Ces dernières décennies, des chercheurs comme Jennifer Wargo ont accumulé des preuves qui permettent désormais de préconiser scientifiquement et sainement l’incorporation dans l’alimentation d’ingrédients clés jugulant efficacement l’inflammation et réduisant les risques de maladies cardiovasculaires, de cancers et d’autres affections. Les chercheurs se concentrent désormais sur la communauté de bactéries qui peuplent notre système digestif, le microbiote intestinal, lieu où des aliments et ingrédients spécifiques, comme les fibres, suscitent ou inhibent des réactions inflammatoires qui finissent par affecter la trajectoire des maladies et la sensibilité aux traitements contre le cancer. En se focalisant sur les intestins, de nouvelles perspectives s'ouvrent : l'alimentation est perçue comme un médicament qui permet de prévenir et de traiter les maladies chroniques.

Jennifer Wargo, qui travaille au Centre médical MD Anderson, à Houston, au Texas, a copié ce tableau dans un livre de cuisine intitulé Cook for Your Gut Health : Quiet Your Gut, Boost Fiber, and Reduce Inflammation (Cuisinez pour la santé de vos intestins). Elle l’offre souvent pour Noël à ses proches. « Je n’y ai pas nécessairement prêté grande attention jusqu’à ce que nous commencions réellement à étudier cela, avoue-t-elle. Et je me suis dit : "Mon dieu, mais c’est vraiment profond." »

POMME DU MATIN ÉLOIGNE LE MÉDECIN

L’adoption d’une nutrition convenable est, depuis des milliers d’années, une pierre angulaire des conseils en matière de santé, qui ont longtemps reposé sur des observations rapprochant certaines habitudes alimentaires et le fait de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Plus récemment, l’inflammation est devenue une cible courante de l’alimentation saine, car de nombreuses études associent des aliments et des régimes divers et variés à une diminution du taux de maladies et du taux de molécules inflammatoires qui circulent dans le sang. Nombreuses sont celles qui s’intéressent au régime méditerranéen, riche en fruits, en légumes, en poisson et en céréales complètes, à faible teneur en graisses saturées auxquelles est préférée l’huile d’olive, et qui n’inclut les produits laitiers qu’avec modération.