La technologie peut-elle nous permettre de vivre plus longtemps ?

Aujourd’hui, la chirurgie mini-invasive permet de remplacer une valve en l’introduisant dans le cœur par un vaisseau sanguin. Il s’agit toujours d’une opération du cœur, qu’il ne faut donc pas prendre à la légère, mais cette procédure courante permet une convalescence beaucoup plus rapide.

Si nous vivons vingt à trente ans de plus, nous devrons nécessairement remplacer beaucoup plus de valves. Le fait que cette science du remplacement semble prendre de l’avance sur notre vieillissement est donc une bonne nouvelle.

LES HAUTES TECHNOLOGIES

L’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les technologies modernes, l’amélioration de la collecte de données et bien d’autres avancées contribueront à transformer notre façon de voir notre santé… et ce que nous pouvons faire. Nous disposons déjà d’applications qui nous permettent de rencontrer des médecins dans des consultations à distance, qui étaient essentielles pendant les confinements liés au COVID-19.

Mais que se passera-t-il lorsque la technologie de nouvelle génération s’imposera ? Une meilleure collecte des données pourrait permettre d’améliorer le développement des médicaments. Les technologies portables pourraient non seulement identifier nos actions passées, mais aussi prédire notre avenir. L’intelligence artificielle, quant à elle, pourrait prédire l’usure d’une valve avant qu’elle ne nous cause le moindre problème. Enfin, des diagnostics plus accessibles pourraient permettre de retarder l’apparition de problèmes.

Un chercheur en génétique de Yale a mis au point un appareil à échographie portatif. Bien qu’il n’offre pas la même précision d’un appareil plus coûteux, ce dispositif plus accessible pourrait permettre de faciliter l’échographie lors des consultations de routine. Grâce à ce type d’examen, les médecins pourraient proposer des recommandations plus adaptées aux cas particuliers de leurs patients.

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

Une croissance explosive devrait bientôt toucher tous les domaines du secteur des technologies. Selon un récent rapport de CNBC, le marché du rallongement de la vie devrait atteindre les 600 milliards de dollars, soit 550 milliards d’euros, en mettant l’accent sur des domaines tels que le big data, l’intelligence artificielle, l’édition génomique, l’ingénierie alimentaire et les médicaments permettant de guérir les maladies.

Si les coûts initiaux de ces percées visant à « retarder la mort » seront élevés, comme pour les innovations passées, leur coût réel diminuera rapidement au fil du temps. Ce qui relevait de la science-fiction devient d’abord une réalité coûteuse, puis une pratique répandue et plus abordable.

Ces changements permettront de prolonger notre bonne santé et notre durée de vie, d’améliorer la qualité de vie à partir de l’âge adulte, et très probablement de multiplier (au moins) par deux nos meilleures années de vie. Nous ne disposerons peut-être pas d’une pilule magique pour nous permettre de vivre plus jeunes plus longtemps, mais la combinaison de toutes ces avancées contribuera à notre longévité.