La pollution de l'air affaiblirait notre système immunitaire

DÉRÉGULATION IMMUNITAIRE

Comme nous l'explique Clougherty, même si les études ont montré que les personnes exposées de façon prolongée à différents types de pollution présentent des taux élevés de molécules inflammatoires dans le sang, il est difficile de comprendre les détails du phénomène en raison des variations naturelles qui affectent chaque jour le système immunitaire. Si une personne est enrhumée, si elle a mal dormi ou si elle se sent particulièrement stressée, il est possible qu'elle présente des taux élevés de molécules utilisées comme marqueurs de l'inflammation, à savoir les cytokines et la protéine C réactive.

Pour observer l'interaction entre la pollution de l'air et les réactions inflammatoires sans les interférences liées aux fluctuations de la vie, Clougherty et ses collègues ont prélevé des échantillons de sang chez des sujets d'âge moyen et avancé habitant la région de Pittsburgh avec différents niveaux d'exposition à la pollution de l'air. Les chercheurs ont ensuite pu montrer que les cellules des personnes exposées à long terme aux émissions de PM2.5 et de carbone suie produisaient des taux supérieurs de molécules inflammatoires lors d'une simulation de réaction immunitaire en laboratoire. Ils ont ainsi déclenché des réactions particulièrement prononcées chez les personnes qui respiraient depuis longtemps des particules contenant du plomb, du fer, du manganèse et du zinc, autant de métaux associés à la production d'acier.

Ces résultats suggèrent que le système immunitaire des personnes soumises à une exposition chronique à la pollution de l'air déploierait une réponse immunitaire dérégulée en présence d'une menace. Cette réaction inflammatoire pourrait à son tour entraîner des maladies cardiaques ou pulmonaires et d'autres problèmes. « Cela ressemble à une hyper-inflammation, » explique Clougherty. « Une réaction inflammatoire doit être suffisante pour lutter contre l'intrus sans pour autant perdre le contrôle. »

Selon leur taille ou leur nature, les particules et les gaz empruntent différentes voies pour s'introduire dans notre organisme, comme le démontrent Hernandez et ses collègues dans une étude publiée en 2021. En revanche, lorsque ces substances ont atteint les voies respiratoires, le système sanguin ou d'autres organes, leurs effets se superposent et s'entremêlent. Lors de ses études sur les animaux et les cellules en laboratoires, Hernandez a ainsi découvert que les particules, quelle que soit leur taille, peuvent dégrader et tuer les cellules pulmonaires par des processus inflammatoires. La mort cellulaire entraîne par la suite une aggravation de l'inflammation. À mesure que la dégradation, les contaminants et l'inflammation s'accumulent, le risque de maladie chronique et d'infection respiratoire augmente car la réponse immunitaire se trouve alors compromise.